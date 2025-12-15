DOLAR
Tarımda İnovasyon Projesi İlk Toplantısını Adana'da Gerçekleştirdi

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz ortaklarının katılımıyla Tarımda İnovasyon projesinin ilk toplantısı Adana'da yapıldı.

Tarımda İnovasyon Projesi'nin İlk Toplantısı Adana'da

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz ortaklarının katılımıyla Tarımda İnovasyon projesinin ilk toplantısı Adana'da gerçekleştirildi.

Toplantı ve Yönetişim

Toplantı, Çukurova İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Tunaz başkanlığında ve Proje Koordinatörü Zeynep İşigüzel koordinasyonunda yürütüldü. İki gün süren program boyunca proje iş akışı, görev dağılımları ve uygulama takvimi üzerinde ortak değerlendirmeler yapıldı.

Görüşülen Konular

Toplantının ilk gününde proje genel tanıtımı yapılarak WP1 proje yönetimi, WP2 eğitim materyallerinin geliştirilmesi, müfredat ve içerik tasarımı, dijital platform, interaktif e-kitap ve mobil uygulama geliştirme süreçleri görüşüldü. İkinci gün oturumlarında ise yaygınlaştırma ve görünürlük stratejileri, kalite güvence ve değerlendirme planı ele alınarak proje uygulama aşamasına ilişkin yol haritası netleştirildi.

Açıklama ve Kapanış

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu toplantı, sadece bir başlangıç değil, tarımın geleceğini şekillendirmek için atılmış somut bir adımdır. Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’den gelen ortak bilgi birikimiyle, dijital dönüşümü sahaya indiren, çiftçimizin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Uluslararası iş birliğimiz, sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını bölgemizde ve ötesinde yaygınlaştırmak için güçlü bir zemin oluşturmuştur. Projenin, gençlerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için yeni beceri ve fırsat kapıları açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, teknik oturumların ardından gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve kültürel program ile tamamlandı.

