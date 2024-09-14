Tarımda Kadın ve Genç İstihdamına Vurgu: Bakan Yumaklı G20 Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan G20 Açıklamaları

Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinin kritik unsurlarından birinin gençler ve kadınlar olduğunu vurguladı. G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru mutlaka ama mutlaka gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalmasıdır" G20 Zirvesinde Türkiye'nin Rolü Bakan Yumaklı, Brezilya'nın Cuiaba kentinde gerçekleşen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nin ikinci oturumuna katıldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal kalkınma politikaları ve gençler ile kadınlar için uygulanan pozitif ayrımcılık üzerine bilgi verdi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda dört önemli başlığın bulunduğunu belirten Yumaklı, bunları sıraladı: Sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması

Uluslararası ticaretin gıda sistemlerine etkisinin artırılması

Aile çiftçiliğinin önemi

Su ürünleri yetiştiriciliğinin dünya ticaretine entegrasyonu Yumaklı, bu konular üzerine G20 Ülkeleri'nin tarım bakanları ve uluslararası kuruluşlar ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Tarım Üretiminde Ciddi Avantajlar Bakan Yumaklı, zirvede birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler yaparak işbirliklerini artıracak adımlar attıklarını da ifade etti. "Türkiye'nin tarımsal üretim konusundaki ciddi avantajları var" Gençlerin ve Kadınların Rolü Yaşlanan nüfus sorunu hakkında da yorumda bulunan Yumaklı, "Gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde yer almasıdır" Sonuç olarak, Bakan Yumaklı'nın açıklamaları, Türkiye'nin tarım politikalarının uluslararası arenada daha fazla görünürlük kazanmasını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını gösteriyor.