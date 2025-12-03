Tarımın İsimsiz Kahramanları Fethibey'de Kadın Çiftçilere Eğitim Verdi

Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü, Fethibey'de kadın çiftçilere 'Güvenilir Gıda, Tarım Sigortaları ve Küresel İklim Değişikliği' eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:04
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesi sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımın İsimsiz Kahramanları-Kadın Çiftçi Eğitimleri projesi kapsamında verilen eğitimler devam ediyor. Proje çerçevesinde düzenlenen son eğitim Fethibey beldesinde gerçekleştirildi.

Eğitimler, Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Fethibey Kur’an Kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik olarak, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından verildi.

Eğitimin içeriği

Katılımcılara, Güvenilir Gıda, Tarım Sigortaları ve Küresel İklim Değişikliği başta olmak üzere benzeri konularda bilgilendirme ve eğitim yapıldı.

Kurumdan açıklama

"Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ilimizin her noktasında üreticilerimize ulaşmayı ve özellikle kadın çiftçilerimizin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı devam ediyoruz".

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin, il genelinde kadın çiftçilerin bilgi ve farkındalığını artırmayı hedeflediği bildirildi.

