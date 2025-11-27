Tarsus'ta 3 Ayrı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Kazaların Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili alınan bilgiye göre yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Öğretmenler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde gerçekleşen ilk kazada, R.A (56) idaresindeki 33 ATK 120 plakalı kamyon ile H.Ç. (51) yönetimindeki 01 B 8413 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.Ç. ile arkasında bulunan S.Ç. (46) yaralandı.

82 Evler Mahallesi Türkmenistan Caddesinde yaşanan ikinci kazada, A.K. idaresindeki 34 VP 5187 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen S.İ.'ye (63) çarptı. S.İ. ağır yaralandı.

Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarındeki üçüncü kazada ise ani dönüş yapan bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklenerek kaldırıma çarptı ve ağır yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Üç ayrı kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

