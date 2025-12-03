Tarsus'ta Engelsiz Zumba ile 3 Aralık'ta Farkındalık

Tarsus'ta Engelsiz Zumba ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Gönüllü Birimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Gösteri Merkezinde özel bir 'Engelsiz Zumba Etkinliği' düzenledi.

Katılımcılar, sandalyede oturarak ve bacaklarını kullanmadan gerçekleştirilen zumba çalışmasıyla engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

Zumba eğitmenleri eşliğinde yüksek enerjiyle geçen etkinlik, fiziksel aktivitenin ötesinde empati ve farkındalık yaratmayı amaçlayan anlamlı bir deneyime dönüştü. Katılımcılar, bu çalışmanın toplumsal sorumluluk duygusunu ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Ali Boltaç etkinlikle ilgili olarak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir hatırlatma günü değil, hepimize düşen sorumluluğu yeniden hatırlatan çok önemli bir anlam taşır. Engelli bireylerimizin sosyal yaşamda eşit ve özgür bir şekilde var olabilmesi bizim için bir seçenek değil, zorunluluktur. Bugün gerçekleştirilen bu etkinlik, empatiyi büyütmek ve engelleri birlikte kaldırmak adına küçük ama oldukça anlamlı bir adımdı. Biz ancak birlikte güçlüyüz" dedi.

