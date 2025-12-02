Tarsus'ta Kentsel Dönüşümde Yeni Aşama: İsmetpaşa Rezerv Alan Beklentisi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinde süreci hızlandıracak bir gelişme için Ankara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile görüştüklerini bildirdi. Bölgenin riskli yapı alanı statüsünden çıkarılarak rezerv alanı ilan edilmesinin, dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracağı belirtildi.

Meclis toplantısında son durum

Tarsus Belediye Meclisinin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilgili müdürlük ve komisyonlardan gelen evraklar ele alınarak karar bağlandı. Boltaç, İsmetpaşa projesindeki son gelişmeleri meclis üyeleriyle paylaştı.

Boltaç, hak sahipleriyle yapılan sözleşmelerde yüzde 65 oranına ulaşıldığını, yaklaşık 600 vatandaşın belirsizlik nedeniyle mağdur olduğunu vurguladı ve bu sorunun çözümünü görev saydığını ifade etti. Mevcut projedeki yüksek mimari yapıların bakanlık tarafından değerlendirildiği ve sürecin olumlu ilerlemesinin beklendiği aktarıldı.

Kültür Merkezi ve Kent Meydanı çalışmalarında ilerleme

Başkan Boltaç, Kültür Merkezi ve Kent Meydanı projelerindeki son aşamaları da paylaştı. Kültür Merkezinde elektrik ve mekanik imalatların yüzde 55 oranında tamamlandığını, dış cephe ve boyama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Projede herhangi bir borç bulunmadığını söyleyen Boltaç, geçtiğimiz ay yüklenici firmaya tek kalemde 31,5 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldığını kaydetti.

Boltaç, Kent Meydanı'nın açılışa hazırlandığını, ardından çalışmaların Kültür Merkezi'ne odaklanacağını ifade etti ve yeni dönemde mali disipline vurgu yaptı.

Amatör spor ve tesis çalışmaları

Amatör spor kulüplerine yönelik desteğe de değinen Boltaç, bu yıl için kulüplere ayrılan bütçenin 1 milyon 650 bin TL olduğunu açıkladı. Kulüplerin resmi başvuru yapmaları halinde desteklerden yararlanabileceği belirtildi.

Tarsus İdman Yurdu'nun durumunun üzüntü verici olduğunu söyleyen Boltaç, Burhanettin Kocamaz Stadyumu'nun ciddi tahribata uğradığını ve tesislerin belediyeye yeniden devri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sosyal duyarlılık ve kış hazırlıkları

Boltaç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz bir şehir vizyonuna dikkat çekerek "Tarsus'ta hiçbir birey geride kalmayacak" mesajını verdi. Zorlu kış koşullarına karşı da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılarak yoğun yağışlara karşı önlemlerin alındığı bildirildi.

Uluslararası temaslar: Fas ve Malta

Başkan Boltaç'ın Fas ve Malta ziyaretleri de meclis gündemine taşındı. Fas programında Tarsus'un tanıtım fırsatı bulduğunu ve şehrin Kültür Yolu Projesi'ne dahil edilmesinin kültür turizmini güçlendireceğini söyledi. Malta'da Tarsus Belediyesi adına alınan ödülün şehrin gururu olduğuna dikkat çekildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

