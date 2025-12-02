Tarsus'ta Kentsel Dönüşümde Yeni Aşama: İsmetpaşa Rezerv Alan Beklentisi

Başkan Ali Boltaç, İsmetpaşa'nın 'riskli yapı alanı' statüsünden çıkarılıp 'rezerv alanı' ilan edilmesinin kentsel dönüşümü hızlandıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:50
Tarsus'ta Kentsel Dönüşümde Yeni Aşama: İsmetpaşa Rezerv Alan Beklentisi

Tarsus'ta Kentsel Dönüşümde Yeni Aşama: İsmetpaşa Rezerv Alan Beklentisi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinde süreci hızlandıracak bir gelişme için Ankara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile görüştüklerini bildirdi. Bölgenin riskli yapı alanı statüsünden çıkarılarak rezerv alanı ilan edilmesinin, dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracağı belirtildi.

Meclis toplantısında son durum

Tarsus Belediye Meclisinin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilgili müdürlük ve komisyonlardan gelen evraklar ele alınarak karar bağlandı. Boltaç, İsmetpaşa projesindeki son gelişmeleri meclis üyeleriyle paylaştı.

Boltaç, hak sahipleriyle yapılan sözleşmelerde yüzde 65 oranına ulaşıldığını, yaklaşık 600 vatandaşın belirsizlik nedeniyle mağdur olduğunu vurguladı ve bu sorunun çözümünü görev saydığını ifade etti. Mevcut projedeki yüksek mimari yapıların bakanlık tarafından değerlendirildiği ve sürecin olumlu ilerlemesinin beklendiği aktarıldı.

Kültür Merkezi ve Kent Meydanı çalışmalarında ilerleme

Başkan Boltaç, Kültür Merkezi ve Kent Meydanı projelerindeki son aşamaları da paylaştı. Kültür Merkezinde elektrik ve mekanik imalatların yüzde 55 oranında tamamlandığını, dış cephe ve boyama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Projede herhangi bir borç bulunmadığını söyleyen Boltaç, geçtiğimiz ay yüklenici firmaya tek kalemde 31,5 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldığını kaydetti.

Boltaç, Kent Meydanı'nın açılışa hazırlandığını, ardından çalışmaların Kültür Merkezi'ne odaklanacağını ifade etti ve yeni dönemde mali disipline vurgu yaptı.

Amatör spor ve tesis çalışmaları

Amatör spor kulüplerine yönelik desteğe de değinen Boltaç, bu yıl için kulüplere ayrılan bütçenin 1 milyon 650 bin TL olduğunu açıkladı. Kulüplerin resmi başvuru yapmaları halinde desteklerden yararlanabileceği belirtildi.

Tarsus İdman Yurdu'nun durumunun üzüntü verici olduğunu söyleyen Boltaç, Burhanettin Kocamaz Stadyumu'nun ciddi tahribata uğradığını ve tesislerin belediyeye yeniden devri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sosyal duyarlılık ve kış hazırlıkları

Boltaç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz bir şehir vizyonuna dikkat çekerek "Tarsus'ta hiçbir birey geride kalmayacak" mesajını verdi. Zorlu kış koşullarına karşı da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılarak yoğun yağışlara karşı önlemlerin alındığı bildirildi.

Uluslararası temaslar: Fas ve Malta

Başkan Boltaç'ın Fas ve Malta ziyaretleri de meclis gündemine taşındı. Fas programında Tarsus'un tanıtım fırsatı bulduğunu ve şehrin Kültür Yolu Projesi'ne dahil edilmesinin kültür turizmini güçlendireceğini söyledi. Malta'da Tarsus Belediyesi adına alınan ödülün şehrin gururu olduğuna dikkat çekildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

TARSUS BELEDİYE MECLİSİNİN 2025 YILI ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKANI...

TARSUS BELEDİYE MECLİSİNİN 2025 YILI ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

TARSUS BELEDİYE MECLİSİNİN 2025 YILI ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKANI...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
2
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
3
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
6
Duatepe Anıtı Sisle Kaplandı: Polatlı'da Kartpostallık Görüntüler
7
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde