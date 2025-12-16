DOLAR
Tarsus'ta motosiklet kazası: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berşan Çağrıtekin hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:41
Tarsus'ta motosiklet kazası: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Tarsus'ta motosiklet kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi önünde kaza

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzeri Turgut İçgören Ortaokulu önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.D. (24) idaresindeki 33 BBH 434 plakalı otomobil ile Berşan Çağrıtekin yönetimindeki 01 APN 750 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çağrıtekin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

20 yaşındaki Çağrıtekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARSUS’TA 20 YAŞINDAKİ BERŞAN ÇAĞRITEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

TARSUS’TA 20 YAŞINDAKİ BERŞAN ÇAĞRITEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

