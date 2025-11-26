Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, İ.A. (55) idaresindeki 33 NDL 58 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı üzerinde seyrederken yolun karşı tarafına geçen Halit Yıldız (82)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, M.G. (19) yönetimindeki 33 BBS 807 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada yaya Halit Yıldız ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir.

