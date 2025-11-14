Tarsus'ta Yarıyıl Etkinlikleri: Çocuklar Eğlendi ve Yeni Beceriler Kazandı

Tarsus Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinlik programı, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Program, çocukların hem eğlenmesini hem de farklı atölye çalışmalarıyla yeni beceriler kazanmasını hedefledi.

Renkli Gösteriler ve Atölyeler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında minikler; Hacivat-Karagöz tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, kent orkestrası konseri ile buluştu. Ayrıca çocuklar çömlek torna, ebru, kum boyama ve anahtarlık yapım gibi atölyelerde el becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Ailelerden Teşekkür, Başkan Boltaç Adına Hediyeler

Etkinlikler sırasında çocuklara, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç adına çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediyenin etkinliklerinden yararlanan aileler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Belediyemize, özellikle de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada hem güzel zaman geçiriyor hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Katıldıkları öğretici etkinlikler sayesinde ileride devam ettirebilecekleri hobilere sahip oluyorlar".

Devam Eden Sosyal ve Kültürel Destek

Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

