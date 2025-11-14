Tarsus'ta Yarıyıl Etkinlikleri: Çocuklar Eğlendi ve Yeni Beceriler Kazandı

Tarsus Belediyesi'nin yarıyıl etkinliklerinde çocuklar tiyatro, atölye ve konserlerle hem eğlendi hem de yeni beceriler edindi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:08
Tarsus'ta Yarıyıl Etkinlikleri: Çocuklar Eğlendi ve Yeni Beceriler Kazandı

Tarsus'ta Yarıyıl Etkinlikleri: Çocuklar Eğlendi ve Yeni Beceriler Kazandı

Tarsus Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinlik programı, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Program, çocukların hem eğlenmesini hem de farklı atölye çalışmalarıyla yeni beceriler kazanmasını hedefledi.

Renkli Gösteriler ve Atölyeler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında minikler; Hacivat-Karagöz tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, kent orkestrası konseri ile buluştu. Ayrıca çocuklar çömlek torna, ebru, kum boyama ve anahtarlık yapım gibi atölyelerde el becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Ailelerden Teşekkür, Başkan Boltaç Adına Hediyeler

Etkinlikler sırasında çocuklara, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç adına çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediyenin etkinliklerinden yararlanan aileler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Belediyemize, özellikle de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada hem güzel zaman geçiriyor hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Katıldıkları öğretici etkinlikler sayesinde ileride devam ettirebilecekleri hobilere sahip oluyorlar".

Devam Eden Sosyal ve Kültürel Destek

Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

TARSUS BELEDİYESİNİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL HAZIRLADIĞI ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLAR TİYATRODAN ATÖLYE...

TARSUS BELEDİYESİNİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL HAZIRLADIĞI ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLAR TİYATRODAN ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KADAR BİRÇOK AKTİVİTEYLE HEM EĞLENDİ HEM DE YENİ BECERİLER KAZANDI.

TARSUS BELEDİYESİNİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL HAZIRLADIĞI ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLAR TİYATRODAN ATÖLYE...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
2
Aydın'da su fiyatlarında yeni hamle: Özlem Çerçioğlu yüzde 70 indirim önerdi
3
Tokat'ta Zile-Alaca yolunda yağmur sonrası kaza: Otomobil alev aldı
4
Marmaris'te Motosiklet Kazasında Ölen Cengiz Can Memleketi Nizip'te Defnedildi
5
Aliağa Belediyesi Karate Kursu'nda 75 Sporcu Yeni Kuşaklarına Kavuştu
6
Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı
7
Isparta'da hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi yakalandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı