Tatar 2025 için 'Vizyon: Atak Diplomasi' Bildirgesini Açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim'de yapılacak 2025 cumhurbaşkanlığı seçimi için 'Vizyon: Atak Diplomasi' kampanyasını Lefkoşa'da tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 01:33
Tatar 2025 için 'Vizyon: Atak Diplomasi' Bildirgesini Açıkladı

Tatar 'Vizyon: Atak Diplomasi' kampanyasını Lefkoşa'da tanıttı

19 Ekim'deki 1. tur öncesi bildirge ve kampanya lansmanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını resmen başlattı. Tanıtım, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile milletvekilleri ve partililer katıldı.

Programda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC ve Türkiye'den folklor ekipleri gösteri sundu, sanatçı Yavuz Bingöl sevilen parçalarını seslendirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Ekim'de 1. turu yapılacak seçim için "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasını tanıtarak seçim bildirgesini anlattı. Tatar, "Şimdi geleceğe bakma zamanı." dedi ve beş yıl içinde KKTC'nin kalkınma hamlesinin hızlanacağını, halkın refah seviyesinin yükseleceğini vurguladı.

Konuşmasında ülke için bundan sonraki sürecin müzakereden diplomasiye geçiş olduğunu belirten Tatar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönemin adı 'Atak Diplomasi'dir. Atak Diplomasi, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının iradesini ciddiyetle dikkate alan bir anlayıştır. Başkalarının belirlediği dikte edilmiş sınırlara sıkışmadan, kendi yolunu açan, stratejik çıkarlarını merkeze koyan bir vizyonun açılımıdır."

Tatar, 20 Ekim'den sonraki dönemde sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, teknoloji, ekonomi, turizm, tarım, kültür ve sanat ile Kapalı Maraş konusunda gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri ve çalışmalarını anlattı. Konuşmasını "Birlikte başardık ve hep birlikte daha fazlasını başaracağız." sözleriyle tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını tanıttı. Tatar'ın "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasının tanıtımı, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği...

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de iş yerinde bağlı bulunan kişi öldü: 4 şüpheli gözaltında
2
Tatar 2025 için 'Vizyon: Atak Diplomasi' Bildirgesini Açıkladı
3
İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Kooperatif' Davasında Ara Karar: 5 Tahliye
4
BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze için Ateşkes Çağrısı — ABD İsrail'i Destekledi
5
Filistin: Gazze'de İsrail soykırımının sona erdirilmesi kararlı eylem gerektiriyor
6
Erdoğan: İsrail'in Saldırıları İnsan Haklarını Rafa Kaldırdı
7
Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek