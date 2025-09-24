Tatar 2025 için 'Vizyon: Atak Diplomasi' Bildirgesini Açıkladı

Tatar 'Vizyon: Atak Diplomasi' kampanyasını Lefkoşa'da tanıttı

19 Ekim'deki 1. tur öncesi bildirge ve kampanya lansmanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını resmen başlattı. Tanıtım, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile milletvekilleri ve partililer katıldı.

Programda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC ve Türkiye'den folklor ekipleri gösteri sundu, sanatçı Yavuz Bingöl sevilen parçalarını seslendirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Ekim'de 1. turu yapılacak seçim için "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasını tanıtarak seçim bildirgesini anlattı. Tatar, "Şimdi geleceğe bakma zamanı." dedi ve beş yıl içinde KKTC'nin kalkınma hamlesinin hızlanacağını, halkın refah seviyesinin yükseleceğini vurguladı.

Konuşmasında ülke için bundan sonraki sürecin müzakereden diplomasiye geçiş olduğunu belirten Tatar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönemin adı 'Atak Diplomasi'dir. Atak Diplomasi, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının iradesini ciddiyetle dikkate alan bir anlayıştır. Başkalarının belirlediği dikte edilmiş sınırlara sıkışmadan, kendi yolunu açan, stratejik çıkarlarını merkeze koyan bir vizyonun açılımıdır."

Tatar, 20 Ekim'den sonraki dönemde sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, teknoloji, ekonomi, turizm, tarım, kültür ve sanat ile Kapalı Maraş konusunda gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri ve çalışmalarını anlattı. Konuşmasını "Birlikte başardık ve hep birlikte daha fazlasını başaracağız." sözleriyle tamamladı.

