TAV Havalimanları ve HAVAŞ’ta 1 Ocak 2026 İtibarıyla Üst Düzey Atamalar

TAV Havalimanları ve HAVAŞ’ta 1 Ocak 2026 itibarıyla üst düzey atamalar

TAV Havalimanları bünyesinde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İK ve operasyonlardan sorumlu grup başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Yer hizmetleri iştiraki HAVAŞ’ta da üst yönetim değişiklikleri gerçekleştirildi.

Melis Tunaveli, İK Grup Başkanı (CHRO)

Melis Tunaveli, İK Grup Başkanı (CHRO) olarak atandı ve görevini 1 Ocak 2026 itibarıyla Hakan Öker'den devralacak. İnsan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Tunaveli kariyerine Roche A.Ş.'de başladı. Ardından Kraft Foods ve Philip Morris International’da liderlik rolleri üstlendi ve 2018'de Coca Cola İçecek (CCI)'e katıldı.

Tunaveli, 2018-2023 arasında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, 2023-2024 yılları arasında ise İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Tunaveli, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü lisans derecesine sahip.

S. Mete Erna, Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO)

Havaş Genel Müdürü S. Mete Erna, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) olarak atandı. Erna, görevi 1 Ocak 2026 itibarıyla Kürşad Koçak'tan devralacak. Kürşad Koçak ise HAVAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonunu üstlenecek.

S. Mete Erna, lisans ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı ve havacılık sektöründe 1995’te HAVAŞ'ta çalışmaya başladı. Türkiye ve yurt dışında çeşitli havayolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görev aldı. 2014'te yeniden HAVAŞ’a katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalıştı; Ekim 2017'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1 Temmuz 2020'de Genel Müdür Vekili, 1 Ekim 2020'de ise Genel Müdür olarak atandı.

HAVAŞ üst yönetimindeki diğer atamalar

Mehmet Bozdemir, HAVAŞ Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı iken, 1 Ocak 2026 itibarıyla HAVAŞ Genel Müdürü olarak atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü mezunu olan Bozdemir, 1995'te HAVAŞ’a katıldı ve İzmir, Ankara ve Antalya istasyonları ile Genel Müdürlük bünyesinde çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2015'ten itibaren İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bozdemir, 2025'te Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Ayrıca, HAVAŞ Otobüs İşletme Genel Müdür Yardımcısı Turgay Günaydın, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi. HAVAŞ Teknik ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erol Kazcı ise TAV Havalimanları Holding'de Kıdemli Teknik Eksper olarak atandı.

Bu atamalar, TAV Havalimanları ve HAVAŞ’ın yönetim yapısında 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek değişikliklerin ana hatlarını oluşturuyor.

HAVAŞ GENEL MÜDÜRÜ S.METE ERNA