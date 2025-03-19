Tay 2: Ebabil Takımı Bu Akşam TRT 1'de

Genç at Tay'ın ebabillerle macerası şimdi TRT 1'de! 'Tay 2: Ebabil Takımı' saat 20.00'de yayına girecek.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:05
Tay 2: Ebabil Takımı Bu Akşam TRT 1'de

Tay 2: Ebabil Takımı Bu Akşam İzleyiciyle Buluşuyor

Bugün akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında, Tay 2: Ebabil Takımı filmi izleyicilerle buluşacak. Genç ve hırslı bir at olan "Tay"ın ebabillerle yaşadığı unutulmaz yolculuk, bu yapımda hayat buluyor.

TRT'nin ortak yapımı olan bu filmin, ilk filmiyle geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesinin ardından, serinin ikinci kısmı da merakla bekleniyordu. Yönetmenliğini Nurullah Yenihan'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Ayşe Sevim ve Ayşe Şahinboy Doğan tarafından kaleme alındı. Film, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerleri ön plana çıkarıyor.

Filmin Konusu

Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek ulak atı olmayı hayal eden bir karakterdir. Bu hayalini gerçekleştirmek için çıktığı yolculuk, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan dolu bir serüvene sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlıyor. Annesiyle yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun cesaretini ve kararlılığını pekiştirir.

Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Bu süreçte Tay, çeşitli zorluklarla yüzleşir ve kendisini farklı ve komik durumların içinde bulur.

Unutulmaz bir serüven için hazır olun! Tay 2: Ebabil Takımı, bu akşam TRT 1'de sizleri bekliyor.

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