DOLAR
34,25 -0,15%
EURO
37,13 -0,22%
ALTIN
3.010,87 -0,03%
BITCOIN
2.344.654,77 -0,36%

Tayvan'da Düşen Doğum Oranı Ulusal Kriz Teşkil Ediyor

Tayvan’da doğum oranlarındaki düşüşün gelecekteki sorunlara yol açacağı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:34
Tayvan'da Düşen Doğum Oranı Ulusal Kriz Teşkil Ediyor

Tayvan'daki Doğum Oranı Sorunu

Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi (NDC) Başkanı Liu Chin-ching, ülkedeki doğum oranlarındaki azalma konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Liu, doğum oranlarındaki düşüşün "önlenmesinin zor" olduğunu belirtti.

Nüfus Sorunu ve Gelecek Tahminleri

Tayvan’ın mevcut nüfusunun 23,4 milyon olduğunu bildiren Liu, bu sayının 2070 yılına kadar 14,97 milyon seviyesine düşeceğini öngördüklerini kaydetti. Genç nüfusun 1,71 milyon azalması, yaşlı nüfusun ise 2,48 milyon artması bekleniyor.

Doğurganlık Oranı Düşüyor

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2018 yılında 15-49 yaş arası kadınlarda doğurganlık oranı yüzde 1,06 iken, 2023 yılında bu oranın yüzde 0,865 seviyesine gerilediğini vurguladı.

Gençlerin Çocuk Sahibi Olma Zorluğu

Liu, Tayvanlı gençler için çocuk sahibi olma konusunda iki ana engelin bulunduğunu dile getirdi: Eş bulma zorluğu ve yaşlı ebeveynlere bakım sorumluluğu. Ayrıca, doğum oranlarını artırmayı hedefleyen hükümet politikalarının başarısız olduğuna dikkat çekti.

Hükümet Bütçesi ve Nüfus Krizi

Son on altı yıl içinde pek çok hükümetin, Tayvan'daki nüfus sorununu "kısa sürede çözülemeyecek ulusal bir güvenlik krizi" olarak değerlendirdiğini ifade eden Liu, bu sorunun çözümü için hükümet bütçesinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
25 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
6 aylık Şerzan bebek evde çıkan yangında yanarak can verdi
3
ABD İstihbarat Komitesinden Kuzey Kore Uyarısı
4
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesinde Yüz Gizleme Çabaları Dikkat Çekti
5
Diyarbakır'da Silahlı Kavga Sonrası Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Son Dakika Gelişmesi: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber
7
Han Yunus'ta İnsani Kriz: İsrail Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek