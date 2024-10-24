Tayvan'da Düşen Doğum Oranı Ulusal Kriz Teşkil Ediyor

Tayvan'daki Doğum Oranı Sorunu

Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi (NDC) Başkanı Liu Chin-ching, ülkedeki doğum oranlarındaki azalma konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Liu, doğum oranlarındaki düşüşün "önlenmesinin zor" olduğunu belirtti.

Nüfus Sorunu ve Gelecek Tahminleri

Tayvan’ın mevcut nüfusunun 23,4 milyon olduğunu bildiren Liu, bu sayının 2070 yılına kadar 14,97 milyon seviyesine düşeceğini öngördüklerini kaydetti. Genç nüfusun 1,71 milyon azalması, yaşlı nüfusun ise 2,48 milyon artması bekleniyor.

Doğurganlık Oranı Düşüyor

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2018 yılında 15-49 yaş arası kadınlarda doğurganlık oranı yüzde 1,06 iken, 2023 yılında bu oranın yüzde 0,865 seviyesine gerilediğini vurguladı.

Gençlerin Çocuk Sahibi Olma Zorluğu

Liu, Tayvanlı gençler için çocuk sahibi olma konusunda iki ana engelin bulunduğunu dile getirdi: Eş bulma zorluğu ve yaşlı ebeveynlere bakım sorumluluğu. Ayrıca, doğum oranlarını artırmayı hedefleyen hükümet politikalarının başarısız olduğuna dikkat çekti.

Hükümet Bütçesi ve Nüfus Krizi

Son on altı yıl içinde pek çok hükümetin, Tayvan'daki nüfus sorununu "kısa sürede çözülemeyecek ulusal bir güvenlik krizi" olarak değerlendirdiğini ifade eden Liu, bu sorunun çözümü için hükümet bütçesinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.