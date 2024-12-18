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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliğine seçilen Mehmet Akarca ve heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akarca'ya Destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliğine seçilen Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaret, TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenen yeni Kamu Başdenetçisi ile önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

Kabul Edilen Heyet

Kurtulmuş, Akarca'nın yanı sıra kamu denetçileri Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak ile bir araya geldi. Bu buluşmada, katılımcıların teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliği Kurumu'na yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kurtulmuş'un, kamu denetçilerine yönelik destek mesajları, Türkiye'nin kamu hizmetleri alanında daha şeffaf ve etkili yönetiminin inşası açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliğine seçilen Mehmet Akarca (sol 4) ve beraberindeki...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliğine seçilen Mehmet Akarca (sol 4) ve beraberindeki kamu denetçileri Fatma Benli Yalçın (sağ 3), Arif Dülger (sol 3), Sadettin Kalkan'ı (sol 2) makamında kabul etti.

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