TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile Meclis’te bir araya geldi. Kurtulmuş, Narbayeva’yı Meclis’te karşılarken, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.

İlişkiler Vurgulandı

Kurtulmuş, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya da başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede, Narbayeva ve heyetini TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek gelişmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev arasındaki dostluğun, hükümetler ve parlamentolar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti. Narbayeva’nın ziyaretinin, parlamentolar arası işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

TÜRKPA Önemi Vurgulandı

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) konusuna değinen Kurtulmuş, bu mekanizmanın Türk dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Özbekistan’ın TÜRKPA’daki güçlü katılımını beklediklerini söyledi.

Birlikte Hareket Etmenin Önemi

Kurtulmuş, Türk dünyasının 300 milyona yaklaşan nüfusunun ve zengin kaynaklarının, dünya sahnesinde önemli bir güç merkezi olma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Bu büyük potansiyelin değerlendirileceği tarihi bir sorumluluğun bulunduğunu belirtti.

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Narbayeva, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve daveti için Kurtulmuş’a teşekkür etti. TBMM’nin 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Narbayeva, TBMM’nin kuruluş sürecindeki rolünün önemini vurguladı.

Görüşmelerin ardından, Kurtulmuş ve Narbayeva, TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı. İki lider, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM alanlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Toplantıya, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile Meclis'te bir araya geldi.