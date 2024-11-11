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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ege Üniversitesi'nde Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Gazze meselesini ve Türkiye'nin akademik gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ege Üniversitesi'nde Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nde Gazze Meselesine Dikkat Çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "İddialı bir şekilde söylüyorum ki bundan sonra ne uluslararası sistem eskisi gibi devam edecek ne de Filistin davası bu haliyle devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırmanın Önemi

Kurtulmuş, üniversitelerin Türkiye'nin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. İzmir'in Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nin Türkiye'deki bilim hayatının öncülerinden biri olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlandığını belirten Kurtulmuş, güçlü ve büyük bir Türkiye hedefinin peşinden koşulduğunu ifade etti.

Demokratik Uzlaşma ve Kalkınmacılık Vurgusu

Kurtulmuş, çeşitli fikirlerin bir araya gelerek milletin hayrına olacak sonuçların çıkmasını başardığını belirterek, Türkiye'nin kalkınmacılık hedefinden asla vazgeçmeyeceğini belirtti. Kurtulmuş, "Her halükarda yine zor dönemlerle karşılaştığımızda milli birlik ve demokratik uzlaşma kültüründen asla vazgeçmeyeceğiz,"

Gazze Meselesine İlişkin Değerlendirmeler

Gazze meselesini ve Filistin davasını değerlendiren Kurtulmuş, "Filistin davası için de yeni bir dönem başlamıştır""Büyük bir soykırım var, bu suçların karşısında sessiz kalmamalıyız,"

Yeni Bir Küresel Sistem İhtiyacı

Kurtulmuş, mevcut dünya sisteminin çöktüğünü belirterek "Yeni bir küresel sistemin kurulma zamanıdır""Devletlerin egemenlikte eşitliği prensibini içselleştirmiş bir anlayışa ihtiyacımız var,"

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Ziyaret

Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Prof. Dr. Necdet Budak

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Ege Üniversitesi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 4), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak (sağ 4), AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 3), Ceyda Bölünmez Çankırı (sol 2), Mahmut Atilla Kaya (sağ 3), Yaşar Kırkpınar (sağ 2), Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (solda) da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Ege Üniversitesi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 4), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak (sağ 4), AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 3), Ceyda Bölünmez Çankırı (sol 2), Mahmut Atilla Kaya (sağ 3), Yaşar Kırkpınar (sağ 2), Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (solda) da katıldı.

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