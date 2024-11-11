TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ege Üniversitesi'nde Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nde Gazze Meselesine Dikkat Çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "İddialı bir şekilde söylüyorum ki bundan sonra ne uluslararası sistem eskisi gibi devam edecek ne de Filistin davası bu haliyle devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırmanın Önemi

Kurtulmuş, üniversitelerin Türkiye'nin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. İzmir'in Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nin Türkiye'deki bilim hayatının öncülerinden biri olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlandığını belirten Kurtulmuş, güçlü ve büyük bir Türkiye hedefinin peşinden koşulduğunu ifade etti.

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