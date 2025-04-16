TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında konuştu. Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneye ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Önder’in aile üyelerine "geçmiş olsun" dileklerini iletmenin yanı sıra yetkililerden de bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Hastaneye intikal ettiği andan itibaren Önder'in sağlık durumunu çok yakından takip ettik." dedi.

Kurtulmuş, "Doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." ifadelerini kullandı.

Dua ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya kardeşimiz, insan olarak fevkalade iyi birisi. İyi bir siyasetçi ve vatanını seven bir insandır. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur." diyerek olumlu sonuç almayı temenni etti.

Kurtulmuş, ameliyatın son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Bekleyip dua edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ziyaretinde Kurtulmuş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.