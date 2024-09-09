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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Yeni Eğitim Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın hayırlı olmasını dile getirdi.

Sosyal Medyadan Paylaşıldı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni eğitim yılının önemine vurgu yaptı. Paylaşımında,

"Bu sabah ders zilleri, Türkiye’nin hem bugünleri hem de yarınları olan biricik evlatlarımız için çaldı. Okul bahçeleri, bir süredir hasret kaldığı neşeli çocuk sesleriyle yeniden canlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, değerli velilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, hepinize derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yürekten inanıyorum ki her biriniz, ülkemizin geleceğine güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz."

Kurtulmuş, mesajında eğitimcilerin ve velilerin de önemli bir rol oynadığını belirterek, tüm eğitim camiasına hitap etti.

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