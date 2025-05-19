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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak Valiliği ve Belediyesini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta valilik ve belediye ziyaretinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:57
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak Valiliği ve Belediyesini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Şırnak'ta bulundu ve burada Valilik ile Belediye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti ve Bilgi Alımı

Kurtulmuş, ilk olarak Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Burada, Polis tören mangasını selamlayarak başladığı ziyareti sırasında, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Birol Ekici'den, kentte yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Belediye Ziyareti

Daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Yarka'dan belediyenin yürüttüğü projeler ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Önemli İsimler Eşlik Etti

Bu önemli ziyaretlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve çok sayıda milletvekili de Kurtulmuş'a eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, belediyeyi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, belediyeyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından belediye binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Yarka'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, belediyeyi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, belediyeyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından belediye binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Yarka'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri de yer aldı.

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