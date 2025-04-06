TBMM Başkanvekili Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan Anadolu Ajansı'na Anlamlı Kutlama

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı(AA) 105. yılını anlamlı bir mesajla kutladı. Bozdağ, ajansın güvenilirliğini ve uluslararası başarısını anlatarak dikkat çekti.

Güvenilir Göz, Kulak ve Dil

AA'nın dünyadaki önemli rolünü vurgulayan Bozdağ, "Dünyanın her yerinde en güvenilir göz, en güvenilir kulak ve en güvenilir dil olmayı başardı. Pek çok yere ajanslar giremezken, Anadolu Ajansı orada oldu" ifadelerini kullandı.

Bu özel kutlama, Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki etkisini ve 105 yıllık başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutlayarak, "Dünyanın her yerinde en güvenilir göz, en güvenilir kulak ve en güvenilir dil olmayı başardı. Pek çok yere ajanslar giremezken, Anadolu Ajansı oradan nice fotoğrafları, nice videoları, nice nice haberleri dünyaya aktardı." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığına seçilen Hasan Kandemir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutlayarak, "Dünyanın her yerinde en güvenilir göz, en güvenilir kulak ve en güvenilir dil olmayı başardı. Pek çok yere ajanslar giremezken, Anadolu Ajansı oradan nice fotoğrafları, nice videoları, nice nice haberleri dünyaya aktardı." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığına seçilen Hasan Kandemir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.