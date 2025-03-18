TBMM Başkanvekili Karaca'dan Şehit ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Teklifi

TBMM Başkanvekili'nden Önemli Teklif

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Kıbrıs Barış Harekatı ve Kore Savaşı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere "Devlet Övünç Madalyası" verilmesi için kanun teklifi sundu.

Karaca, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına ilettiğini belirtti. Teklifin amacı, Kıbrıs Barış Harekatı ve Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve şehit askerlerin ailelerine madalya vererek, onların fedakarlıklarını resmi olarak onurlandırmak.

Vefa Borcunun Simgesi

Karaca, madalyanın yalnızca bir nişan değil, aynı zamanda devletin şehit ve gazilere olan vefa borcunun bir simgesi olduğunu vurguladı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren kahramanları rahmetle andıklarını söyledi.

“Çanakkale'de, Kore'de, Kıbrıs'ta ve Anadolu'nun her köşesinde vatan savunması için mücadele eden kahramanlarımızın fedakarlıklarını asla unutmayacağız” diyerek, onların bıraktığı mirası yaşatmanın sorumluluğunu taşıdıklarının altını çizdi.