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TBMM Başkanvekili Önder'in Sağlık Durumu: Umut Veren Gelişmeler

Prof. Dr. Çiftçi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında umut verici bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:24
TBMM Başkanvekili Önder'in Sağlık Durumu: Umut Veren Gelişmeler

Prof. Dr. Çiftçi'den Sağlık Durumu Açıklaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Çiftçi, hastasının ağrılı uyarana yanıtının oldukça iyi olduğunu ve sesleri duyabildiğini belirtti. Ancak tedavi sürecinin zaman alacağına dikkat çekti.

Ameliyat Sonrası Durum

Önder'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edildiğini hatırlatan Çiftçi, hastanın sağlık durumunun yoğun bakımda tedaviye devam ettiğini vurguladı. "Hastamızın genel durumu bugün düne göre çok daha iyi. Araştırmalara göre, asidoz tablosu tamamen geriledi ve kan gazı PH'si 7,4 değerine ulaştı." dedi.

Nörolojik Durum ve Takibi

Çiftçi, Önder'in spontan solunumunun mevcut olduğunu ve ağrılı uyarana iyi yanıt verdiğini aktarırken, nörolojik açıdan daha fazla bilgi verebilmek için EEG uygulamasının yapıldığını açıkladı. EEG takiplerinin 24 saat süreceğini belirten uzman, "Nörolojik durumuna daha somut bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacak." ifadesini kullandı.

Hayati Tehlike ve Tedavi Süreci

Yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, hayati tehlikenin sürdüğünü belirtti. Enfeksiyonların tedavi sürecindeki en büyük korkuları olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle koruyucu tedavilerimize devam ediyoruz." diye konuştu. Hastanın idrar çıkışının iyi durumda olduğunu ve böbrek yetersizliği görülmediğini de ekledi.

İmmünsüpresif Tedaviler ve Uzun Süreli Takip

Bağışıklık baskılayıcı ilaçların tedaviye etkisi hakkında bilgi veren Çiftçi, "Aortit tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Antibiyotik destekli olarak bu tedavilerin olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Sağ ventrikülün toparlanmasının ise hastaya göre 5 gün ila 40 gün arasında değişebileceği belirtildi.

Sonuç olarak, Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Çiftçi, uzun bir tedavi sürecinin gerekli olduğunu ve ilerleyen günlerde daha fazla bilgi vereceklerini ifade etti.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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