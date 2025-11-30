TBMM Engelli Komisyonu Kula Gençlik Kampı’nda Engelliler ve Aileleriyle Buluştu

TBMM Engelli Komisyonu Kula’da: Engelliler ve Aileleriyle Buluşma

TBMM Engelli Bireyler Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirme amaçlı çalışmalar kapsamında Manisa’nın Kula ilçesindeki Kula Gençlik Kampında kamp yapan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Programda komisyon üyeleri kamp faaliyetlerini inceledi, katılımcıların talepleri dinlendi.

Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamaları

Komisyon Başkanı ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyarette yaptığı konuşmada komisyondaki amaç ve çalışmaları anlattı. Kasapoğlu şunları söyledi:

"Parlamentomuzda engelli bireylerin sorunlarının araştırılmasına yönelik 3 Temmuz’dan beri faaliyet gösteren bir komisyon kuruldu. Bu komisyon çerçevesinde var olan sorunları tespit etme, çözüm önerileri geliştirme ve güzel uygulamaları çoğaltmak adına çalışmalarımız var. Bu çerçevede il ziyaretleri, bölge toplantıları yapıyoruz. Bu hafta Ege’deyiz; bugün Manisa’da, ilerleyen günlerde İzmir’de hep beraber sorunları değerlendireceğiz. Bu hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle kampımızdayız. Tabii bu kamplar özel bir çalışmanın ürünü. Hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma çerçevesinde Türkiye’de 4 bine yakın, 50’den fazla kampımızda engelli bireylerimizi yıllardır misafir ediyoruz. Bu anlamdaki çabayı inşallah hep birlikte büyüttük, daha da büyüteceğiz. Bu konuda bir komisyon konusu değil, bir bilinç, bir farkındalık, bir hassasiyet konusu olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Komisyonumuzun temel amacı da bu hassasiyeti, bu farkındalığı, bu bilinci güçlü kılmak ve bu noktada gerekli adımları hep birlikte atmak; erişilebilirliği en yüksek standartlarda ortaya koymak ve var olan tıkanıklıkları çözmek. Bu noktada tüm komisyon üyelerimize ve burada bulunan değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bugün Kula’mızdayız. Kula aynı zamanda benim de memleketim. Siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamak ayrı bir mutluluk. Bu yüzden burada bulunan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum"

Vali Vahdettin Özkan’ın verilerle değerlendirmesi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan kentte özel hizmet gereksinimi olan bireylerin genel nüfusa oranına ilişkin bilgi verdi ve yerel hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’mızda gerçekten öyle veya böyle dezavantajlı konumda diyebileceğimiz, özel hizmet gereksinimi olan yaklaşık nüfusun yüzde 8’ine tekabül ediyoruz. Yani bizim 1 milyon 500 bine yakın nüfusumuz varsa, aşağı yukarı 114 bin tane özel hizmete ihtiyaç duyan dezavantajlı insanımız var. Elbette hukuk devletinde, sosyal devlette yaşam kalitesini artırırken hizmetlerin etkin, yaygın, eşit ve adil sunumu yüce parlamentomuzun belirlemiş olduğu perspektiftir. Bu bizlere verilen bir ödevdir. Uygulayıcılar olarak da sayın bakanım, değerli milletvekillerimiz, bu yüzde 8’lik kesime gidecek hizmetin daha da iyileştirilmesinin yolu, yöntemi, mecrası nedir, normatif düzenlemelerin dışında da bu konuda mesai arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye çalışıyoruz."

Üç günlük kamp yoğun ilgi gördü

Programa Kula’dan 24, Selendi’den 3, Manisa merkezden ise 24 engelli birey ve 50 aile üyesi katıldı. Üç günlük program boyunca katılımcılar çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle hem eğlendi hem de rehabilite edici faaliyetlerden yararlandı.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör duygu ve memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

"Biz yaklaşık dört yıldır Otizm Dernekleri Federasyonu olarak Türkiye’nin her yerinde belirli dönemlerde böyle etkinliklere katılım sağlıyoruz ve memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum. Türkiye’de ilk defa özel bireylerimizin, özel gereksinimli ve otizmli bireylerimizin bu tür güzel organizasyonlara katılması bizi çok memnun etti. Ailelerimiz ve özel bireylerimizle birlikte belirli dönemlerde yaklaşık 4-5 gün kalmalı. Devletimizin kamplarında çok güzel, keyifli, kaliteli günler geçirdik. Bugün de burada Manisa’dan yine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün davetiyle katılım sağladık. Üç gündür diğer ilçelerdeki ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte çok keyifli ve kaliteli, kaynaşma niteliğinde çok güzel bir üçüncü gün geçiriyoruz. Bize bu imkânı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu tesisi yapan, bizim hizmetimize sunan Mehmet Kasapoğlu vekilimize sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız"

Katılımcılar kampın sosyal ve rehabilite edici yönlerinin moral ve motivasyonlarını artırdığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Komisyon üyeleri programın ardından Kula Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

