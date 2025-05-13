TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Başkanlığını AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda ve 660 sayılı KHK'da değişiklikler içeren kanun teklifini görüşmeye başladı.

CHP'li Vekillerden Usul Tartışması

Görüşmelere başlanmadan önce CHP milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıldı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kaliteli yasama faaliyetinin önemi vurgulayarak, muhalefet olarak katkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Türeli, teklifin Anayasa Mahkemesi'nin 2023 yılındaki iptal kararlarına uygun hazırlandığını belirtti ve etki analizlerinin yeterli olmadığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Maddelere Dikkat Çekildi

Türeli, kanun teklifinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik 8 madde bulunduğunu aktararak, "Diyanet İşleri Başkanı neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca, bazı kurum başkanlarının komisyona katılmaktan kaçındığını öne süren İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Hüseyin Altınsoy'un Sunumu

Usul tartışmasının ardından teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, düzenlemeye ilişkin bir sunum yaptı. Altınsoy, kanun teklifinin 29 maddeden oluştuğunu belirtti ve düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapıldığını söyledi. Teklifin, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kurumların yapı ve yetkilerini düzenlediğine dikkat çekti.

Altınsoy, özellikle hac ve umre seyahatlerinin denetimiyle ilgili düzenlemelere vurgu yaparak, Diyanet İşleri Başkanlığının proje ve çalışmalarında tanınmış kişilerden faydalanabileceğini aktardı. Ayrıca, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) hakkında yapılan düzenlemeleri de detaylandırdı.

Kamuoyun için önemli bir konu olan teklifin tümü üzerindeki görüşmelere komisyon üyeleri devam etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.