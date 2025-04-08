TBMM Yangın Araştırma Komisyonu, Akademisyenlerle Otel Yangınını İrdeledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangını Üzerine Komisyon Toplantısı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan akademisyenleri dinledi. Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Yangın Güvenliği Üzerine Kritik Veriler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Dr. Öğr. Üyesi Uğur Emre Temelli ile öğretim görevlisi Dr. Ali Serdar Gültek, komisyondaki sunumlarında üniversitede verilen eğitimlerle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yangınların inceleme ve denetim sonuçlarını aktardı. Yangın güvenliğinin temel prensiplerine dikkat çeken Gültek, "Bölmeler arasında dumanın transfer olmaması gerekiyor. Eğer yangın restoranda çıktıysa, kaçış merdivenine duman girmemelidir," dedi.

Gültek, otomatik söndürme sistemlerinin önemini vurgulayarak, bu sistemlerin yangının büyümesini engelleyip tahliye süreçlerini başlatabildiğini belirtti.

Gerekli Düzenlemeler ve Öneriler

Temelli, yangın güvenlik sisteminde ilk etabın uygun malzeme ve mimari planlama ile başladığını ifade ederek, "Yangın alanlarının doğru bir biçimde bölümlendirilmesi ile yangın alanının sınırlandırılabilir," görüşünü paylaştı. Ayrıca, Türkiye'deki veri toplama sistemlerinin standart hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Temelli, Yangından Korunma Yönetmeliği'nin geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "İş yeri ve konut ayrımı yapılmasının önemi büyük. Yangın güvenliği için tam ölçekli bir ulusal yangın laboratuvarı kurulmalıdır," açıklamasında bulundu.

İtfaiyelerin Rolü ve Denetim Önerileri

Sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gültek, yangın yönetmeliğinin yeterli olduğunu, ancak yeterince uygulandığında yangının önlenebileceğini belirtti. Ayrıca, itfaiyelerin yerelde kalması gerektiğini ama güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim müfredatının ve denetim kriterlerinin merkezileştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Temelli, tüm yapıların ilgili yönetmeliğe uygunluğunun 6 ayda bir denetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkan Vekili AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağ 4) başkanlığında toplandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkan Vekili AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağ 4) başkanlığında toplandı.