TDV'nin Roman Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Roman Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ailem: En Değerli Hazinem" temalı roman yarışmasında ödülleri dağıttı. Ödül töreni, vakfın konferans salonunda gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın Açıklamaları

Ödül töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, ailenin varlığından rahatsız olan grupların bulunduğunu vurguladı. Ailenin bireylerini güçlendirdiğini belirten Martı, "Güçlü fert istenilen bir model değil bu dünyada. Çünkü isteniliyor ki zayıf olsun insanlar, ayakları yere sağlam basmasın." ifadelerini kullandı.

Martı, ailesi olmayan kişilerin daha çabuk savrulabileceğine dikkat çekerek, "Biz, ısrarla aileyi koruyalım, aileyle kalalım, aile sayesinde güçlü nesiller yetiştirelim. Onun için aileye yatırım yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan'ın Mesajı

TDV Genel Müdürü İzani Turan, aile içinde mutlu ve huzurlu olan bireylerin, toplumda da mutluluğu ve huzuru artırdığını belirterek, yarışmaya katılanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından, roman yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ailem: En Değerli Hazinem" temalı roman yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ailem: En Değerli Hazinem" temalı roman yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.