Tekirdağ Çorlu’da Araç Kamerası Kaydetti: Park Halindeki Otomobili Biçti

Tekirdağ Çorlu'da sürücü G.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarpma anı araç kamerasına yansıdı; G.K. hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:45
Tekirdağ Çorlu’da araç kamerası kaydetti: Park halindeki otomobile çarpma anı

Kaza ve görüntü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında park halindeki bir otomobile çarpma anları araç kamerasına yansıdı.

Olay yeri

Kaza, Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nın Şehit Arman Galata Sokak yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden G.K. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı.

Hasar ve sağlık durumu

Sürücü G.K. kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan G.K., hastaneye gitmeyi reddetti.

İnceleme ve müdahale

Trafik polisinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza anına dair görüntüler bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından büyük şaşkınlıkla izlendi.

