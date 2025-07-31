Tekirdağ'da denizde kaybolan 14 yaşındaki S.İ.'yi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, dün gece saatlerinde bir süreliğine ara verdikleri aramalara bugün yeniden başladılar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, dalgıçlarla birlikte denizde kapsamlı arama gerçekleştiriyor. Ayrıca, karada 30 kişilik AFAD ekibi de kıyı şeridinde tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Dün meydana gelen olayda, S.İ. ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hızlı bir şekilde arama çalışmalarına başlamıştı.

Dalgıç polisler, denizde yapılan arama sonucunda A.Y.'yi kıyıya çıkarmayı başarmış ve hemen ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürmüştü. Ancak, S.İ.'yi bulmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuğun aile üyeleri ise denizdeki arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kaygılı bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekiplerle denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekiplerle denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.