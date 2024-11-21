Tekirdağ'da Down Sendromluların Gözünden Farkındalık Sergisi

Tekirdağ'da Özel Bir Sergi Açıldı

Tekirdağ'da, down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

Vali Soytürk'ten Destek Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, down sendromlu bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Fotoğraf karelerinin oldukça güzel olduğunu ifade eden Soytürk, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Önemli Bir Farkındalık Çabası

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, sergide toplam 29 güzel fotoğrafın yer aldığını belirtti ve serginin iki gün boyunca ziyarete açık olacağını duyurdu. Ayrıca, böyle bir etkinlikle güzel bir farkındalık oluşturduklarına inandığını, tüm vatandaşları sergiye davet ettiğini aktardı.

Sergide Unutulmaz Anlar

Konuşmaların ardından, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sergiye katılan down sendromlu bireylere çiçek vererek onlara destek mesajı iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.