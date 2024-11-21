DOLAR
34,51 -0,12%
EURO
36,46 -0,32%
ALTIN
2.955,21 -0,7%
BITCOIN
3.347.716,82 -2,95%

Tekirdağ'da Down Sendromluların Gözünden Farkındalık Sergisi

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı, farkındalık artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:02
Tekirdağ'da Down Sendromluların Gözünden Farkındalık Sergisi

Tekirdağ'da Özel Bir Sergi Açıldı

Tekirdağ'da, down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

Vali Soytürk'ten Destek Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, down sendromlu bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Fotoğraf karelerinin oldukça güzel olduğunu ifade eden Soytürk, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Önemli Bir Farkındalık Çabası

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, sergide toplam 29 güzel fotoğrafın yer aldığını belirtti ve serginin iki gün boyunca ziyarete açık olacağını duyurdu. Ayrıca, böyle bir etkinlikle güzel bir farkındalık oluşturduklarına inandığını, tüm vatandaşları sergiye davet ettiğini aktardı.

Sergide Unutulmaz Anlar

Konuşmaların ardından, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sergiye katılan down sendromlu bireylere çiçek vererek onlara destek mesajı iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden...

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden...

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
2
Yabancıların Türkçe Hataları Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor
3
Lübnan'ın Sağlık Sistemi İsrail Saldırılarıyla Daha Fazla Zorlukla Karşı Karşıya
4
İstanbul Havalimanı'nda Altın Kaçakçılığına Darbe: 16 Kilogram Ele Geçirildi
5
TDV'den Huriye Martı İddialarına Cevap: 'Araçlar Öz Kaynaklardan Karşılanıyor'
6
İsrail Saldırısında Yaralanan Lübnanlı Kadın Futbolcudan Umut Veren Haber
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım Ayında Yoğun Diplomasi Yürüttü

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor