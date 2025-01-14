Tekirdağ'da Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Tekirdağ'da Eski Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık R.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada, maktul Ayşenur Akkurt'un babası Ahmet Akkurt ile taraf avukatı da hazır bulunarak süreci takip etti. Mahkeme heyeti, mazeret bildiren sanık avukatına daha sonra savunma yapması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, 19 Ocak 2023 tarihinde yaşandı. Eski eşi R.K. (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt (30)'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Akkurt'un bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki R.K'yı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdıktan sonra, tedavisinin ardından gözaltına aldı.