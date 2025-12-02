Tekirdağ'da Hayrabolu Göleti'nde Su Seviyesi Kritik Düşüş

Tekirdağ’ın Hayrabolu Göleti'nde kuraklık su seviyesini ciddi oranda düşürdü; tabanda çatlaklar oluştu, tarım ve balıkçılık risk altında.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:54
Kuraklık gölette geniş çatlaklar oluşturdu; tarım ve balıkçılık tehlikede

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Göletinde kuraklık etkisiyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü gözlendi. Göletteki çekilme sonrası taban geniş alanlarda çatlamaya başladı.

Durumu yerinde gözlemleyen vatandaşlar gelişmeden endişe duyuyor. Gölette ilk kez bu kadar büyük bir çekilme yaşandığını söyleyen Zafer Kıranşal, "Hayatım boyunca gölette böyle bir azalma görmedim. Su neredeyse yarı yarıya çekildi. Tabanın büyük bölümü gözle görülebilir şekilde çatlamış durumda. Eğer yağışlar bu şekilde devam ederse hem tarımsal sulama hem de balık popülasyonu ciddi zarar görecek" dedi.

Göletteki düşüşün, tarımsal sulamaı olumsuz etkileyeceği ve balık ölümleri gibi çevresel sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

