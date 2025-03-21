Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:42
Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren bir zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G. isimli şahsın evinde Hint keneviri yetiştirdiğine dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen aramada, bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme ve ışık sistemi ile gübre ve bitki besleyici sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adalete teslim edildi ve tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı. Aramada, bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme ve ışık sistemi ile gübre ve bitki besleyici sıvı ele geçirildi.

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