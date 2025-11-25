Tekirdağ'da İlginç Kaza: Bariyere Çarpan Araç Dik Durdu — 2 Yaralı

Tekirdağ-Muratlı–Büyükkarıştıran yolunda bariyere çarpan araç dik şekilde durdu; sürücü A.Ç. ve yolcu H.D. yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:15
Tekirdağ'da İlginç Kaza: Bariyere Çarpan Araç Dik Durdu — 2 Yaralı

Tekirdağ'da İlginç Kaza: Bariyere Çarpan Araç Dik Durdu

Tekirdağ-Kırklareli yolunda, Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerindeki köprüde kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak dik şekilde durdu.

59 ALP 120 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. kazada yaralandı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri ve İnceleme

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri olası risklere karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

