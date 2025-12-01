Tekirdağ’da Kadın Polisler "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" ile Bilgilendirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde kadın polisler, Avukat Aybüke Kevser Kodaz sunumuyla Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu ve kadına karşı şiddet yasaları hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:23
Eğitimde işlenen konular ve amaç

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen konferansa kadın polisler katıldı. Program, "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" başlığı altında gerçekleştirildi ve katılımcıların yasal bilgi düzeyini güncellemeyi amaçladı.

Etkinlikte Avukat Aybüke Kevser Kodaz sunum yaptı. Konferansta Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki haklar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Uygulama ve mesaj

Programda, kadınların çalışma hayatında ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin mevzuat değerlendirilerek uygulamaya dönük bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, kadına yönelik şiddete karşı birlikte mücadele anlayışını güçlendiren verimli bir buluşma olarak nitelendirildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

