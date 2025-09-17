Tekirdağ'da Minibüsle Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Öldü

Tekirdağ Ergene'de Velimeşe Mahallesi'nde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü R.K., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi; minibüs sürücüsü N.K. gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:35
Kaza ve gelişmeler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

N.K. yönetimindeki 59 ALY 916 plakalı minibüs, Velimeşe Mahallesi'nde R.K. idaresindeki 59 AKG 142 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan R.K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü N.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

