Tekirdağ'da Minibüsle Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Öldü
Kaza ve gelişmeler
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
N.K. yönetimindeki 59 ALY 916 plakalı minibüs, Velimeşe Mahallesi'nde R.K. idaresindeki 59 AKG 142 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan R.K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü N.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.