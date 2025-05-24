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Tekirdağ'da Müzeler Haftası'na Özel Doğa Yürüyüşü

Tekirdağ Müze Müdürlüğü çalışanları, Ganos Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaparak Müzeler Haftası etkinliklerini kutladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:55
Tekirdağ'da Müzeler Haftası'na Özel Doğa Yürüyüşü

Tekirdağ'da bu yıl düzenlenen Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ganos Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Tekirdağ Müze Müdürlüğü çalışanları ve Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, Ayvasıl Caddesi'nde buluşarak, eşsiz bir doğa deneyimi yaşadı.

Katılımcılar, Naip Kalesi ve Naip Şelalesi’ne kadar toplamda 8 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Bu süreçte, doğal güzellikleri keşfetme ve fotoğraflama fırsatı da bulan katılımcılar, doğanın tadını çıkardı.

Müze Uzmanından Açıklama

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Uzmanı Levşa Erdem, Tekirdağ'ın önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekerek, Müzeler Haftası kapsamında birçok etkinliğin gerçekleştiğini belirtti. Erdem, "Bugün hafta kapsamında son etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ganos Dağı eteklerinde eşsiz manzara ve ormanlar içerisinde yürüyüş yaptık. Naip Kalesi ve Naip Şelalesi'yle yürüyüşümüzü tamamladık." dedi.

Ekoturizm Keyfi

Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Nedim Meço ise bu ekoturizm alanının sunduğu güzelliklerin önemine vurgu yaparak, doğayla iç içe olmanın verdiği keyfi dile getirdi. Meço, "Doğanın sunduğu güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye belirtti.

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda doğa yürüyüşü...

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda doğa yürüyüşü yapıldı.

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda doğa yürüyüşü...

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda doğa yürüyüşü yapıldı.

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