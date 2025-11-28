Tekirdağ'da Sağanak Akşam Saatlerinde Şiddetlendi

Tekirdağ’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi; MGM uyarısı, sıcaklık 15 derece ve yağış gece sürecek.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 21:49
Tekirdağ’da gün boyunca aralıklarla süren sağanak yağış, akşam saatlerinde yoğunlaştı ve kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ana arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti; bazı bölgelerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada, sağanak yağışın gece boyunca etkisini sürdüreceği ve vatandaşların ani su baskınları, görüş mesafesinin azalması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltmasının beklendiğini, gün içinde ise yer yer hafif yağışların görülebileceğini kaydetti.

