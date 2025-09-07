Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA Yarışması Sona Erdi — Land Guards Birinci

Tekirdağ'da TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Sona Erdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Sonuçlar

Yarışların ardından Land Guards birinci, Akıncılar Ata ikinci, Matrover üçüncü oldu. En iyi tasarım ödülünü İTÜ Rake takımı alırken, en iyi takım ödülünü Ankebut takımı kazandı. İTÜ Rake ile Ankebut ödüllerini yerel törende teslim aldı.

Yetkili Açıklamaları

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yarışmanın kentte ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak şöyle dedi: "TEKNOFEST'i büyük bir gururla takip ediyoruz. İstanbul'da ve Kıbrıs'ta düzenlenmişti. Bizim şehrimizde bu sene TEKNOFEST heyecanı yaşadık. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok güzel talep oldu. Gençlerin çok güzel fikirleri var. Bunların hepsi ileride ülkemizin savunma sanayisi için önemli olacak."

İKA Hakem Komitesi üyesi Muhammet Horzum yarışmanın meyvelerinin alındığını, gençler için bu deneyimin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirtti. T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ise organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü, Tekirdağ'da ilk defa en iyi şekilde İKA yarışmasını düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ve gelecek yıllarda benzer etkinlikler için çalışacaklarını ifade etti.

Ödüller ve İleriki Program

Yarışmada ilk üçe giren takımların ödülleri 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te verilecek.

Programa Katılanlar

Programa, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması tamamlandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk (sol 4), yarışmada en iyi tasarım ödülü alan İTÜ Rake takımı ile en iyi takım ödülünü alan Ankebut takımına ödüllerini verdi.