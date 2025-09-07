DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA Yarışması Sona Erdi — Land Guards Birinci

Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İKA Yarışması tamamlandı; 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci yarıştı. Land Guards birinci oldu, ödüller TEKNOFEST'te verilecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:49
Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA Yarışması Sona Erdi — Land Guards Birinci

Tekirdağ'da TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Sona Erdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Sonuçlar

Yarışların ardından Land Guards birinci, Akıncılar Ata ikinci, Matrover üçüncü oldu. En iyi tasarım ödülünü İTÜ Rake takımı alırken, en iyi takım ödülünü Ankebut takımı kazandı. İTÜ Rake ile Ankebut ödüllerini yerel törende teslim aldı.

Yetkili Açıklamaları

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yarışmanın kentte ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak şöyle dedi: "TEKNOFEST'i büyük bir gururla takip ediyoruz. İstanbul'da ve Kıbrıs'ta düzenlenmişti. Bizim şehrimizde bu sene TEKNOFEST heyecanı yaşadık. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok güzel talep oldu. Gençlerin çok güzel fikirleri var. Bunların hepsi ileride ülkemizin savunma sanayisi için önemli olacak."

İKA Hakem Komitesi üyesi Muhammet Horzum yarışmanın meyvelerinin alındığını, gençler için bu deneyimin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirtti. T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ise organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü, Tekirdağ'da ilk defa en iyi şekilde İKA yarışmasını düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ve gelecek yıllarda benzer etkinlikler için çalışacaklarını ifade etti.

Ödüller ve İleriki Program

Yarışmada ilk üçe giren takımların ödülleri 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te verilecek.

Programa Katılanlar

Programa, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması tamamlandı. Tekirdağ Namık Kemal...

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması tamamlandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk (sol 4), yarışmada en iyi tasarım ödülü alan İTÜ Rake takımı ile en iyi takım ödülünü alan Ankebut takımına ödüllerini verdi.

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması tamamlandı. Tekirdağ Namık Kemal...

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Siirt'teki Şehit Ailesine Ulaştı
2
Küresel Sumud Filosu: İspanya’dan Kalkan 22 Tekne Tunus Açıklarına Ulaştı
3
Trabzon'da Sağanak: Ortahisar'da Su Birikintileri ve Trafik Aksaması
4
İlker Arslan Adliyeye Sevk Edildi — Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
5
Yunanistan, Gazze Nedeniyle İsrail'den Silah Alımlarını Erteledi İddiası
6
Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı
7
Binali Yıldırım: "Terörsüz Türkiye" süreci Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı