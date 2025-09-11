Tekirdağ'da Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Yüzde 2'nin Altına Düştü

Tekirdağ Marmaraereğlisi'ndeki Türkmenli Göleti'nin doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi; çatlaklar, çamur tabakası ve adacıklar oluştu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:26
Tekirdağ'da Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Yüzde 2'nin Altına Düştü

Tekirdağ'da Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Yüzde 2'nin Altına Düştü

Kuraklık bölge su kaynaklarını etkiledi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göletinin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı.

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan gölette doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerinde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Konukcu, "Bu yıl Tekirdağ'da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu."

İLGİLİ HABERLER

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te