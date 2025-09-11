Tekirdağ'da Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Yüzde 2'nin Altına Düştü

Kuraklık bölge su kaynaklarını etkiledi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göletinin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı.

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan gölette doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerinde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Konukcu, "Bu yıl Tekirdağ'da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu."