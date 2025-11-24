Tekirdağ merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı; 4 şüpheli tutuklandı, 14 cep telefonu ile silah ve 67 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:52
Operasyon ve gözaltılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Kasım 2025 günü saat 06.00'da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri belirlenen 14 şahıs hakkında baskın yapılarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Operasyonda şüphelilere ait 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı ve 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamada tutuklanan 2 kişi ile birlikte toplam tutuklu sayısı 4'e ulaştı. Tutuklananlar cezaevine gönderildi.

