Tekirdağ merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Kasım 2025 günü saat 06.00'da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri belirlenen 14 şahıs hakkında baskın yapılarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Operasyonda şüphelilere ait 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı ve 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamada tutuklanan 2 kişi ile birlikte toplam tutuklu sayısı 4'e ulaştı. Tutuklananlar cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ 4 İLDE NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNU ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE İŞLEYEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI.