Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Ocak İtfaiyeyi Pencereye Yönlendirdi

Muradiye Mahallesi'nde ocak açık unutuldu, itfaiye camdan müdahale etti

Binanın ikinci katındaki dairede panik yaşandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir dairede ocağın açık bırakılması paniğe yol açtı. Olay, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki binanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daire sahibi ocağı açık bırakarak dışarı çıktı ve anahtarını içeride unuttu. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla binanın balkonuna ulaşıp camdan içeri girerek kapıyı açtı. Eve girildiğinde herhangi bir duman ya da yangın bulunmadığı tespit edildi ve olay, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sorunsuz şekilde atlatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE BİR DAİREDE AÇIK UNUTULAN OCAK PANİĞE SEBEP OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİ PENCEREDEN MUTFAĞA GİREREK OLAYA MÜDAHALE ETTİ.