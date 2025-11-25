Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Ocak İtfaiyeyi Pencereye Yönlendirdi

Tekirdağ Muratlı'da bir dairede açık unutulan ocak paniğe yol açtı; itfaiye ekipleri camdan girip müdahale etti, yangın çıkmadığı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:39
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir dairede ocağın açık bırakılması paniğe yol açtı. Olay, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki binanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daire sahibi ocağı açık bırakarak dışarı çıktı ve anahtarını içeride unuttu. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla binanın balkonuna ulaşıp camdan içeri girerek kapıyı açtı. Eve girildiğinde herhangi bir duman ya da yangın bulunmadığı tespit edildi ve olay, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sorunsuz şekilde atlatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

