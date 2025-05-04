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Tekirdağlı Balıkçılar İstavrit İçin Denize Açıldı

Poyrazın etkisiyle bir hafta avlanamayan balıkçılar, Marmara Denizi'ne açılarak istavrit avlamayı umuyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:45
Tekirdağlı Balıkçılar İstavrit İçin Denize Açıldı

Deniz Ötelerine İstavrit Umuduyla Açıldılar

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanma imkanı bulamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle Marmara Denizi'ne açılarak, istavrit avlama umuduyla hazırlık yaptı.

Tekneler Hazır, Ağlar Bakımlı

Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, denizde nasiplerini aramak için yola koyuldu. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini belirtti.

Balıkçılar Hayal Kırıklığı Yok

Pehlivanoğlu, "Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız bir haftadır limanda bekledi. Bu süre zarfında ağ bakım işlemlerini tamamlayarak teknelerinin eksikliklerini giderdiler. Artık, yeniden nasiplerini aramaya başladılar. Balıkçılar, istavritin yanı sıra menekşe ve mezgit avlamak için denize çıktı. İnşallah, güzel bir avcılık olur ve arkadaşlarımız kıyıya bolca balıkla döner," dedi.

Umutla Denizden Ne Çıkacak Beklentisi

Balıkçı Hasan Oğuz da, havanın normale dönmesiyle faaliyetlerine yeniden başladıklarını ifade ederek, "Nasibimize ne çıkacak bilmiyoruz. Umutla denizden ne çıkacak diye bekleyeceğiz. Bu aralar istavrit avı daha fazla. İnşallah güzel avcılık olur," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın...

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın kesilmesiyle Marmara Denizi'ne ağ atmak için açıldı.

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın...

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın kesilmesiyle Marmara Denizi'ne ağ atmak için açıldı.

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