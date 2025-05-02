TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde, cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemi üzerinde duruldu.

Hutbede, "Biz Müslümanlar gelişmeleri takip etmeli, çocuklarımızı ilme yönlendirmeli, faydalı işler üretmeli, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalıyız" ifadeleriyle bilim ve sanayinin toplum üzerindeki olumlu etkileri dile getirildi.

Cuma namazı öncesinde okunan bu hutbe, etkinliğe katılanlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Katılımcılar, bilim ve teknolojinin gelecekteki rolünün anlaşılması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede, bilim ve sanayinin önemi vurgulandı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Burada hazırlanan alanda, vatandaşlar cuma namazını kıldı.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede, bilim ve sanayinin önemi vurgulandı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Burada hazırlanan alanda, vatandaşlar cuma namazını kıldı.