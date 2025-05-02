DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemi vurgulandı. Müslümanların ilim ve gelişmelere yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:48
TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde, cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemi üzerinde duruldu.

Hutbede, "Biz Müslümanlar gelişmeleri takip etmeli, çocuklarımızı ilme yönlendirmeli, faydalı işler üretmeli, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalıyız" ifadeleriyle bilim ve sanayinin toplum üzerindeki olumlu etkileri dile getirildi.

Cuma namazı öncesinde okunan bu hutbe, etkinliğe katılanlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Katılımcılar, bilim ve teknolojinin gelecekteki rolünün anlaşılması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede...

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede, bilim ve sanayinin önemi vurgulandı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Burada hazırlanan alanda, vatandaşlar cuma namazını kıldı.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede...

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede, bilim ve sanayinin önemi vurgulandı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Burada hazırlanan alanda, vatandaşlar cuma namazını kıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
3
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
4
Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı
5
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
6
Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'
7
TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!