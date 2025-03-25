TEKNOFEST KKTC'ye 47 Bin Yarışmacı Başvurdu

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs tarihleri arasında 47 bin yarışmacıyla teknoloji tutkunlarını buluşturacak.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:34
TEKNOFEST KKTC'ye 47 Bin Yarışmacı Başvurdu

TEKNOFEST KKTC'ye Büyük İlgi!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı’nda kapılarını açacak. Festival için yapılan başvurular, teknoloji tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Toplamda 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı kayıt yaptırdı.

Yarışmalar ve Etkinlikler

TEKNOFEST KKTC, 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla katılımcıların yenilikçi fikirlerini sergilemesine olanak tanıyacak. Bu etkinlikler, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek gençleri, girişimcileri ve meraklıları bir araya getirecek.

Farklı Deneyimler ve Uçuş Heyecanı

Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde hava araçları sergisi, planetaryum, KKTC dijital deneyim alanı, pedallı uçuş etkinliği ve sahne gösterileri gibi birçok heyecan verici etkinlik yer alacak. Özellikle, festivaldeki ilk uçuş etkinliği ile öğrenciler ilk kez uçuş heyecanını yaşayacak.

Hava Gösterileriyle Renkli Anlar

TEKNOFEST KKTC, hava gösterileri ile de göz dolduracak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopteri, Hürkuş, ANKA 3, Bayraktar TB2 ve TB3 gibi önemli hava araçları festivalde yer alacak.

Kıbrıs'ın teknoloji alanındaki en büyük buluşmalarından biri olan TEKNOFEST KKTC, katılımcılara unutulmaz deneyimler sunmayı vaat ediyor.

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