Teröristlere Bir Darbe de Hava Kuvvetlerinden: Pençe Kilit Operasyonu ile 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütü PKK'ya bir darbe de hava kuvvetlerinden geldi. Hava Kuvvetleri tarafından yapılan saldırı ile 5 terörist etkisiz hale geldi. Pençe-Kilit Operasyonu dahilinde yapılan saldırının açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.