Terörsüz Türkiye: Yatırımlar Eğitime, Sağlığa ve Altyapıya Kayacak — Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel: Terörsüz Türkiye yatırım ve toplumsal dönüşüm getirir

Türkiye, 1 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine girdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, sürecin ekonomik ve sosyal etkilerini değerlendirdi.

Ekonomik kayıplar ve kaçırılan fırsatlar

Doç. Dr. Yüksel, terörle mücadelenin ülkeye hem maddi hem manevi ağır bedelleri olduğunu vurguladı: 'Terör sorununun ekonomik kaybının 40 yılda yaklaşık 2 trilyon dolar civarında olduğu ifade edilmektedir.' Bu kayıpla ilgili olarak Yüksel, 'Teröre harcanan bu rakam ile Türkiye’deki tüm okullar tam donanımlı, modern kampüsler olarak baştan inşa edilebilir... Binlerce fabrika, baraj ve altyapı harcaması yapılabilirdi' dedi.

Güvenlik sağlandığında yatırım ortamı nasıl değişir?

Yüksel, 'Terörün olmadığı bir Türkiye’de yatırım ortamı mutlaka güçlenecektir' diyerek, güvenliğin yerli ve yabancı yatırımcı için riski azalttığını, sermaye girişlerini hızlandıracağını belirtti. 'Güvenli ortam, yatırımı ve üretimi artırarak istihdamı arttıracak ve işsizliği düşürecektir' ifadelerini kullandı.

Kaynakların yeniden dağılımı: Öncelikler değişecek

Uzman, terörle mücadeleye ayrılan yüksek bütçelerin dağılımının değişeceğini vurguladı: 'Yani terörle mücadeleye ayrılan büyük bütçeler eğitim, sağlık, teknoloji ve altyapıya kaydırılacaktır.' Bu değişimin, ülkenin sosyoekonomik gelişimini hızlandıracağını ve gençlere daha fazla fırsat sunacağını belirtti.

Bölgesel canlanma, turizm ve toplumsal iyileşme

Yüksel, terörün sona ermesiyle bölge turizmi ve ekonomisinde canlanma beklediğini söyledi: 'Toplumsal güven ve huzur ile insanlar günlük yaşamda korkusuzca hareket edebilir ve seyahat özgürlüğü genişler. Terörün yoğun olduğu bölgelerdeki göçün durması, hatta geri dönüşlerin yaşanması muhtemeldir.' Ayrıca, eğitime erişim ve yatırımlarında olumlu gelişmelerin yaşanacağını, kolektif travma ve korku kültürünün zayıflayacağını ifade etti.

Uluslararası imaj ve Türkiye Yüzyılı hedefi

Doç. Dr. Yüksel, terörsüz Türkiye hedefinin uluslararası imaja katkısına da işaret ederek, 'Güvenli bir Türkiye, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde turizm potansiyelini arttıracaktır' dedi. Ayrıca, 'Türkiye Yüzyılı hedefi için terörsüz Türkiye’nin önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz' yorumunu yaptı ve gelecek nesillere barış, kardeşlik ve refah bırakan bir ülke vizyonunun önemini vurguladı.

Özetle: Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel'e göre terörsüz bir Türkiye, yatırımcı güvenini artıracak, işsizliği azaltacak, ve terör harcamalarının eğitime, sağlığa, teknoloji ve altyapıya yönlendirilmesiyle ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandıracaktır.

