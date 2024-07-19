TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na Erdoğan'dan tebrik mesajı!

Mesajında Erdoğan, Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederken, Türk futbolu ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

İlk teşekkürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapan Hacıosmanoğlu ise , "Sayın Cumhurbaşkanımızla dost olmanın şerefini yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün iktidarda, yarın iktidardan düşse bile benim ağabeyim olarak her zaman yanımda olacak. Böyle bir konu olsa 'İbrahim sen ne yapıyorsun?' derdi. Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim edelim. Onu kullananları, zor durumda bırakanları futbol ailesinden attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.