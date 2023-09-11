THY uçağında skandal olay: Pilotun hamlesi herkesi şaşırttı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Elazığ'a seyahat eden TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağında, emniyet kemerini takmayı reddeden bir yolcu, büyük bir gerginliğe neden oldu. İşte olayın detayları:

Geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan bu olay, seyahat eden yolcular ve mürettebat arasında gerilim yarattı. Saat 21.00'da planlanan kalkış öncesi uçağın yolcu alımı tamamlandı ve kabin ekibi emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığını kontrol etti. Ancak, bir yolcu uyarılara rağmen emniyet kemerini takmayı reddederek, "Kemer beni rahatsız ediyor, takmak istemiyorum" dedi.

Kabin memuru, bu durumu hemen kaptan pilota iletti. Kaptan pilot, uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek bu durumu ciddiye aldı. Uçağın pist başına ilerlediği sırada, emniyet kemeri takmayan yolcunun neden olduğu riski önlemek amacıyla pist başından geri dönmeye karar verdi.





Uçağın geri dönmesi sırasında yolcu, nihayet emniyet kemerini takmayı kabul etti. Ancak bu noktada, yolcu ile mürettebat arasında bir tartışma başladı. Bu durum üzerine, uçağın güvenliği sağlamak adına polis ekibi çağrıldı ve emniyet ekipleri tarafından polis refakatinde uçaktan indirilen yolcu, seyahatin gecikmesine neden oldu.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Elazığ seferi, bu olayın etkisiyle gecikmeli olarak gerçekleşti. Kaptan pilotun, uçuş güvenliğini her şeyin önünde tuttuğu bu olay, yolcuların ve diğer mürettebatın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını gösterdi. Emniyet kemerlerinin takılması, uçak yolculuklarının en temel güvenlik kurallarından biridir ve her yolcunun bu kurallara uyması beklenir.