Ticaret Bakanı Bolat: Cari İşlemler Açığı, Ekonomi Programıyla Uyumlu Olarak Geriledi

Ticaret Bakanı Bolat'ın Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek, cari işlemler açığının ekonomi programının makroekonomik çerçevesiyle uyumlu olarak tahminlerin altında gerilediğini duyurdu. Bakan Bolat, bu gelişmelerin ülkemizin risk priminin düşmesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Kasm 2024 Verileri

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı Kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu dönemde cari işlemler hesabının 2,9 milyar dolar açık verdiğini açıklayan Bolat, Ocak-Kasım 2024 döneminde cari işlemler açığının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,5 azalışla 5,6 milyar dolar seviyesine gerilediğini bildirdi.

İhracat ve İthalat Verileri

Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, sonraki aylarda 48,2 milyar dolar azalarak Kasım 2024 itibarıyla 7,4 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının son 12 ayda 54,4 milyar dolar fazla verdiğini ve yaklaşık 5 yılın en yüksek değerine ulaştığını ifade etti.

Kasim 2024’te yıllıklandırılmış ihracatın 262,4 milyar dolara yükseldiğini, ithalatın ise 340,9 milyar dolara gerilediğini söyleyen Bolat, yıllık dış ticaret açığının 79,4 milyar dolara düştüğünü ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76,7 seviyesine ulaştığını aktardı.

Hizmet İhracatındaki Artış

Bakan Bolat, yıllık dış ticaret açığının 122,2 milyar dolarken, 17 ayda 42,8 milyar dolar azaldığını ve dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın eşlik ettiğini vurguladı. Ayrıca, hizmet gelirlerinin 113,7 milyar dolar ile rekorunu yenilediğini kaydetti. Özellikle seyahat gelirlerinin 54,4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Bakanlık olarak ekonominin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Bolat, cari işlemler açığındaki olumlu gelişmelerin makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade etti.