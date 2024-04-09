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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İsrail'e ihracat kısıtlamasına dair açıklama: Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke

Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ilk ambargo uygulayan ülke olduğunu ve bu kararın Filistinlilere yönelik zulmü sona erdirmeyi amaçladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 23:46
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İsrail'e ihracat kısıtlamasına dair açıklama: Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e ihracat kısıtlamasının detaylarını açıkladı. Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke olduğunu belirtti. Gündeme dair merak edilenleri TRT Haber canlı yayınında aktaran Bakan Bolat'ın açıklamalarından önemli noktalar şu şekilde:

- Dünyada BM nezdinde İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Ancak Türkiye, bu süreçte harekete geçerek İsrail'e yönelik ticari kısıtlamalar getirdi.

- Türkiye, İsrail'e 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardı ve bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülkelerden biri oldu.

- İsrail ile yapılan ticaretin çoğu İsrail limanları üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi Türkiye'yi sabrını taşırarak ticarette kısıtlamalar getirmeye yöneltti.

- Türkiye'nin aldığı kararlarla uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amaçlanmıştır. Bu kapsamda İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere sınırlandırma getirildi.

- İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlandığı ürünler arasında 54 farklı ürün grubu bulunmaktadır. Bu kararların temel amacı, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığını durdurma, acil ateşkes sağlama ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamaktır.

- Filistin Ekonomi Bakanı ile yapılan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteği nedeniyle teşekkürlerini ilettiği belirtilmiştir. Bu kararın asıl hedefi İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Gazze'ye yardım ulaştırmaktır.

- Türkiye'nin aldığı bu kararlarla İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke olduğu vurgulanmıştır. Bu adımların İsrail'in politikalarını gözden geçirmesine ve bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

- İhracat kısıtlamasına tabi tutulan ürünler arasında alüminyum, çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, kimyasal bileşikler, hidrolik yağlar, elektrik kabloları, granit, mermer gibi farklı sektörlere ait ürünler bulunmaktadır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları doğrultusunda, Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı ticari kısıtlamaların Gazze'ye yardım ulaştırılmasına ve bölgedeki barışın sağlanmasına katkı sağlaması umut edilmekte.

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